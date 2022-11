In Libia serve un piano, non soldi. I dubbi dell'Ue sulla strategia di Tajani

Mentre il governo italiano rilancia l’idea di un “piano Marshall” per la Libia, in ambito europeo si nutrono parecchi dubbi sull’opportunità di finanziare a pioggia un paese votato all’instabilità. “La Libia non è la Turchia”, fa notare Natalina Cea, funzionaria italiana e direttrice di Eubam Libia, la missione europea che assiste Tripoli nei controlli alle frontiere. Se i turchi sanno cosa fare con i soldi europei, in Libia il rischio è invece che il denaro finisca nelle mani di bande criminali. "Sono due contesti completamente diversi”. Eppure oggi, alla riunione del Consiglio dei ministri degli Affari esteri a Bruxelles, Antonio Tajani ha provato a tastare il terreno per rilanciare in via informale la proposta su cui la premier Giorgia Meloni spinge da tempo: “Facciamo come in Turchia”, ha detto Tajani ai colleghi europei. L’idea è di versare più soldi ai paesi africani da cui partono i migranti – nel caso di Ankara la somma totale è stata di 6 miliardi di euro – in cambio di un loro impegno maggiore nell’arginare gli arrivi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE