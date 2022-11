Governo Meloni in Ue, governo Salvini in Italia? Migranti e le altre armi di distrazione di massa

Più il presidente del Consiglio cambierà metodo in Europa più in Italia farà di tutto per sventolare le proprie bandierine. Immigrazione, ma non solo. Perché l'agenda nazionalista, sui profughi, è contro l’interesse nazionale

Inutile. Disumana. Controproducente. Tafazziana. Autolesionista. L’immagine raccapricciante offerta in questi giorni dal governo Meloni sul terreno della gestione dei flussi migratori è lo specchio perfetto di una condotta politica al centro della quale vi è non soltanto una indiscutibile tendenza a rassicurare gli spiriti xenofobi che soffiano nel nostro paese, ma anche una volontà esplicita da parte della maggioranza di centrodestra di mettere in campo una sofisticata strategia politica che banalmente potremmo sintetizzare così: armi di distrazione di massa. E la questione è fin troppo semplice, per un governo costretto su troppi dossier a essere in continuità con l’esecutivo precedente: più sui grandi temi si dovrà nascondere la propria incoerenza con il passato, più sui temi per così dire identitari si cercherà di alzare la voce mostrando di essere in discontinuità con il passato.