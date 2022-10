L'incoerenza della Meloni sul ricorso al Fmi è ciò che eviterà il default

Nella replica alle sue dichiarazioni programmatiche Giorgia Meloni ha respinto le accuse, mosse in alcuni interventi delle opposizioni, di aver contrastato il Recovery plan europeo. “È stato detto che quando si è dato vita al Next Genariton Eu e al Pnrr c’era chi remava contro. Non mi risulta”, ha detto il presidente del Consiglio. “Abbiamo dichiarato che sostenevamo quel meccanismo. Non abbiamo mai votato contro, ci siamo astenuti per alcune ragioni specifiche”. La versione di Meloni è molto edulcorata. Lontanissima, nei toni e nei contenuti, dalle dichiarazioni e dalle battaglie fatte dentro e fuori dalle istituzioni da Fratelli d’Italia e dalla Lega. E questo, come dice il premier, è verificabile.

