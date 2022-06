Agli attacchi indiscriminati di Mosca ora rispondono quelli molto precisi di Kyiv

Ieri il Wall Street Journal ha pubblicato un sondaggio condotto in Ucraina tra il 9 e il 13 giugno assieme a un istituto di ricerca indipendente dell’Università di Chicago, il Norc. Il risultato è che l’89 per cento degli intervistati è contrario a un negoziato con Vladimir Putin che comporti qualsiasi tipo di cessione territoriale delle zone che i russi hanno occupato nel sud e nell’est del paese dal 24 febbraio a oggi. Significa che la quasi totalità degli ucraini appoggia la posizione ufficiale di Volodymyr Zelensky e non vuole vederla cambiare. Significa anche che tutte le accuse che ancora si sentono ripetere contro il presidente (un “ostacolo alla pace”), o contro gli americani (che “combattono la loro guerra contro Putin sulla pelle degli ucraini”), non hanno appigli nella realtà. Gli intervistati con una posizione ancora più netta rispetto a quella di Zelensky sono l’81 per cento: definiscono “inaccettabili” anche delle ipotetiche concessioni sulla Crimea o sui territori che i separatisti di Luhansk e di Donetsk controllavano già prima che cominciasse l’invasione.

