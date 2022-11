Netanyahu formerà il prossimo governo di Israele. Una proposta per i moderati

Domenica Benjamin “Bibi” Netanyahu riceverà l’incarico per formare il nuovo governo di Israele, il sesto guidato da lui. Il presidente Isaac Herzog ha detto in un comunicato: “Alla fine delle consultazioni, 64 membri della Knesset hanno raccomandato alla presidenza di indicare come capo del governo il presidente del Likud Benjamin Netanyahu”. Altri 28 parlamentari hanno indicato il premier uscente, Yair Lapid, come primo ministro e gli altri non hanno dato indicazioni (la Knesset ha 120 parlamentari). Netanyahu ha ottenuto 32 seggi alle elezioni del primo novembre, Lapid 24 e la coalizione Sionismo religioso è arrivata terza con 14 seggi. Bibi ha 28 giorni per formare il governo dopo aver ricevuto formalmente l’incarico e con tutta probabilità, stando anche alle dichiarazioni fatte in campagna elettorale e dopo il voto, sceglierà di formare una coalizione con Sionismo religioso e altri due partiti ultraortodossi, Shas e Giudaismo unito nella Torah, che hanno ottenuto 11 seggi. Tra i nuovi partner di Netanyahu c’è il controverso Itamar Ben-Gvir, che potrebbe ottenere un ministero (lui vorrebbe la Pubblica sicurezza) e che, come ha detto anche il presidente Herzog, “preoccupa il mondo” perché è un ultranazionalista che faceva parte dell’ala giovanile del movimento Kach che è considerato un’organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti.

