Gli occhi ucraini sul nuovo governo israeliano

Stanchi dell’overdose elettorale, gli israeliani oggi hanno deciso di votare più del solito, registrando l’affluenza più alta dal 1999. Hanno votato per la quinta volta in tre anni e a far cadere un governo dietro l’altro sono state spesso manovre interne alla Knesset, il parlamento di Israele, su questioni poco incisive per la vita e soprattutto per la sicurezza del paese. Il risultato ha messo di nuovo i due blocchi di partiti uno davanti all’altro: una coalizione anti Benjamin Netanyahu, che ha come leader l’attuale primo ministro Yair Lapid, e una coalizione con Benjamin Netanyahu, l’ex primo ministro rimasto in carica per dodici anni e talmente radicato nella politica di Israele da aver trasformato ogni voto in un referendum sulla sua persona.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE