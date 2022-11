Germania e Paesi bassi si oppongono a un Patto di stabilità a misura di ogni stato

La ricetta di Paolo Gentiloni e Dombrovskis in Europa è voltare la pagina dell'austerità: ma di fronte all'accordo ci sono due schieramenti contrapposti e non è detto che le idee più innovative presentate a Bruxelles, come la Golden rule verde, convinceranno i paesi più riluttanti

Bruxelles. La Commissione europea vuole voltare definitivamente la pagina dell’austerità, o più precisamente l’era delle regole fiscali mai applicate perché comportano un’austerità eccessiva per i paesi ad alto debito come l’Italia. È questo il senso della proposta presentata dai commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni per la revisione della governance economica. Il Patto di stabilità del futuro dovrebbe essere costruito su misura di ciascuno stato membro. La titolarità delle scelte fiscali dovrebbe restare principalmente nelle mani dei governi nazionali, anche se con indicazioni della Commissione sugli sforzi da realizzare in quattro o sette anni. Il percorso di rientro del debito dovrebbe essere più lento rispetto a quanto previsto dalle regole introdotte durante la crisi del 2011-12.