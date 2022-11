L'America sulla Cina è bipartisan. La continuità tra repubblicani e democratici

La strategia “olistica” contro gli autoritarismi e per rafforzare le alleanze di Biden e le mazzate di Trump. Ma non è solo propaganda. Problemi per Xi Jinping

“La democrazia americana è il massimo dell’ipocrisia”, titolava qualche giorno fa un editoriale pubblicato dalla Xinhua, l’agenzia statale cinese. Il riferimento è ovviamente alle elezioni di metà mandato in America, un appuntamento elettorale arrivato a un paio di settimane dall’evento simbolo di un modello contrapposto, quello che rappresenta la stabilità autoritaria del partito unico: il ventesimo Congresso del Partito comunista cinese, che ha consegnato alla leadership di Xi Jinping un terzo, inedito mandato. “Le elezioni sono spettacoli politici che ingannano il popolo americano”, scrive Xinhua, “la cosiddetta democrazia è, in realtà, un gioco di potere e denaro”. La propaganda cinese è costretta a colpire il sistema americano nel suo complesso, perché non c’è un partito favorito da Pechino negli Stati Uniti. Nell’approccio alle relazioni con la Cina, tra democratici e repubblicani non c’è mai stata così tanta continuità.