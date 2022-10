Al Forum di Valdai Putin promuove il suo asse alternativo

Sul palco del Forum di Valdai, appuntamento importante per l’immagine che la Russia proietta all’estero, il capo del Cremlino, Vladimir Putin, ha detto che Mosca non userà armi nucleari in Ucraina, “non ha alcun senso militare o politico”, anzi: non l’ha mai volute usare e ritiene folli le affermazioni dell’ex premier britannica, Liz Truss, che tra le sue funzioni aveva elencato quella di poter far ricorso alle testate atomiche: ma si può parlare così?, ha domandato Putin, che poi, a distanza di poche frasi, si è contraddetto. Ha affermato che potrebbe farne uso per difendere l’integrità territoriale della Russia, ma da quando a fine settembre sono stati organizzati i referendum fasulli nelle quattro oblast dell’Ucraina occupate da Mosca, il territorio che il Cremlino ritiene suo presenta dei confini non chiari.

