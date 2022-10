Il gioco sporco (come la bomba) del ministro russo Shoigu

Mosca accusa l’Ucraina di minaccia nucleare parlando delle “provocazioni” americane in Siria. Il Cremlino vuole spaventare i suoi cittadini e gli alleati di Kyiv, ma dice: noi siamo pronti. E presenta il suo piano contro la "bomba sporca"

La “bomba sporca” in Russia riempie i notiziari, i canali televisivi spiegano le differenze tra un ordigno normale e uno atomico, i propagandisti seduti davanti alle telecamere elencano quando e come gli ucraini avrebbero iniziato a dotarsi dell’arma e cosa potrebbe accadere. Nel fine settimana il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, ha chiamato i suoi quattro omologhi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Turchia, per dire che bisogna fermare i piani di Kyiv, determinata a utilizzare una “bomba sporca”, che è formata da esplosivo convenzionale e materiale radioattivo, che si propaga grazie alla deflagrazione. L’intelligence americana ha dimostrato di essere ben informata su quello che accade tra Russia e Ucraina e dopo le affermazioni di Shoigu ha smentito e tranquillizzato. Kyiv ha risposto che se Mosca agita certe paure è perché ha la bomba ed è pronta a usarla.