Così Biden sta cercando di isolare la Cina sul petrolio del futuro, i chip

I tre quarti della produzione mondiale di chip, pari a 556 miliardi di dollari, viene assorbita ogni anno dall’industria cinese. Ma, nonostante gli sforzi degli ultimi anni, solo il 15 per cento del fabbisogno arriva dalle fabbriche del Dragone. Potrebbe bastare questo dato per capire che i semiconduttori rappresentano il tallone d’Achille del colosso asiatico, costretto a dipendere dai prodotti made in Corea e in Taiwan. Un punto debole che gli Stati Uniti hanno deciso di metter a nudo decretando una sorta di embargo mondiale sulle vendite a Pechino di semiconduttori, la materia prima chiave del Ventunesimo secolo, più preziosa del petrolio: d’ora in poi, con effetto immediato, i chip venduti alla Cina, ovunque vengano prodotti, devono superare l’esame americano. Il vincolo, per la verità, riguarda solo i prodotti più sofisticati, quelli destinati alle tecnologie militari, con un occhio di riguardo per i supercomputer quantici piuttosto che per l’intelligenza artificiale. E nei primi giorni di applicazione delle nuove norme, Washington ha già autorizzato importanti cessioni alla regola generale a vantaggio delle coreane Samsung e Hinix nonché del colosso di Taiwan , la Tsmc, che potrà continuare ad alimentare l’industria dell’auto elettrica cinese, in piena espansione.

