La Cina di Xi e noi, una coppia da disaccoppiare

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che andrà in Cina con un gruppo di imprenditori all’inizio di novembre, il 3 e il 4. E’ la prima visita dopo gli anni sedentari del Covid e dopo che l’invasione russa dell’Ucraina ci ha costretti a rivedere le nostre relazioni con il mondo, ancor più con il regime di Xi Jinping. Va detto che Scholz potrebbe non essere l’unico ad andare a Pechino: probabilmente ci andrà anche il presidente francese Emmanuel Macron e forse altri ancora. A metà novembre c’è il G20 a Bali, in Indonesia, di cui già sentiamo parlare (con un carico di illusioni intenibile) come un possibile assembramento foriero di negoziati e tregue: molti leader potrebbero approfittarne anche per passare alla corte di Xi. Certo, che a cominciare sia Scholz fa un certo effetto dalle nostre parti, dal momento che la politica verso est dell’Europa è stata in gran parte determinata dalle decisioni prese a Berlino. Non ci avventureremo qui nella questione russo-tedesca, che è piena di passi avanti e indietro, di tentennamenti e di scudi missilistici, ma una cosa va sottolineata: l’Europa non è più il posto della pace. Averci riportato in guerra è una responsabilità grave di Vladimir Putin ma anche la dimostrazione che la pax economica non è più garanzia di pace assoluta. Se pensiamo che con la Cina non c’è nemmeno una pax economica, è facile capire perché la progettazione dei rapporti futuri con Pechino è altamente strategica.

