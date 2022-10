La serrata del bazar e lo sciopero del settore petrolifero preoccupano il regime iraniano

Quand’è che una rivolta diventa una rivoluzione? È la domanda che si fanno gli iraniani che scendono in strada a sfidare la furia dei bassiji e pretendono di non essere più chiamati manifestanti, la stessa che brilla negli occhi delle ragazzine coraggiose trascinate fuori dalle classi per i capelli, la stessa domanda che scandisce le ore dei cittadini di Sanandaj, brutalizzati da una repressione così cruenta che si faticano a trovare le parole per raccontarla. La risposta per ora non la conosce nessuno, in attesa che tutto diventi inevitabile, irreparabile, si aspetta, un gesto dopo l’altro, la notte per gridare e la mattina per tornare a sperare.

La verità è che cosa ne sarà di questa sfida appassionata al sistema khomenista non sono in grado di dirlo nemmeno gli analisti, nel frattempo però un paio di segnali stanno rendendo il regime sempre più inquieto.

