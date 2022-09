La grande fuga dei giovani russi che non vogliono essere carne da macello di Putin 

Dopo la mobilitazione annunciata dal Cremlino, chi non vuole finire al fronte cerca di lasciare il paese. Ma non è semplice: le destinazioni sono poche perché molti paesi chiedono il visto o limitano l'accesso ai russi, i prezzi dei biglietti aumentano e i voli scarseggiano

Se sei un cittadino russo e non vuoi finire al fronte, da ieri la tua vita è diventata un incubo. La mobilitazione parziale annunciata dal presidente Vladimir Putin per il momento riguarda “soltanto” 300mila riservisti ma potrebbe arrivare facilmente al milione di persone (il corpo dei riservisti a disposizione di Mosca è di 25 milioni di persone). Sono già iniziate ad arrivare le lettere e le telefonate di convocazione, secondo quote preordinate dal ministero della Difesa nelle diverse regioni della Russia – si dice che l’area di Mosca, per esempio, sarà quella che avrà la minor quota richiamata alle armi, perché è lì che le autorità dovranno affrontare la maggiore resistenza, e già oggi sono iniziate a circolare online le lettere di convocazione destinate ai medici moscoviti (un altro effetto collaterale di una guerra d’invasione: hai bisogno di medici, e quindi li togli dal loro lavoro quotidiano, con ospedali e ambulatori che diminuiscono le attività). Il decreto firmato da Putin è, forse volutamente, molto vago: oggi un avvocato militare contattato dal sito Meduza spiegava che non si può essere sicuri che ci si limiterà davvero ai riservisti, e chiunque abbia fatto il servizio di leva, chiunque lavori o studi nell’ambito della Difesa a questo punto può essere potenzialmente richiamato.