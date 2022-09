Dove si guarda (all'inefficienza russa) per fissare il price cap

Bisognerà trovare un delicato equilibrio in grado di minimizzare il prezzo del gas ed evitare al contempo che la Russia possa alzare ulteriormente il livello dello scontro. Per farlo, bisognerà partire dal costo di estrazione dell’impianto russo meno performante

Si stanno prendendo sempre più velocemente delle decisioni importanti per ridurre la dipendenza europea dalle materie prime russe. Dal blocco degli acquisti di petrolio per la fine dell’anno, alla riduzione drastica delle importazioni di gas. Si discute anche di un tetto al prezzo (price cap) per le materie prime non rinnovabili. Ci si avvia, insomma, all’ultimo atto delle sanzioni, quelle che, attraverso le materie prime, colpiscono a fondo il Cremlino. Allo stesso tempo, si ha un malessere europeo crescente legato alla paura di un inverno che vede le imprese chiudere e le famiglie al freddo.