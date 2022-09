La regina Elisabetta e il suo quindicesimo premier

La notizia è che, il 6 settembre, il nuovo primo ministro britannico potrebbe “baciare le mani della Regina”, secondo la formula sacramentale che lo fa entrare in carica, non a Buckingham Palace o a Windsor, ma a Balmoral, il castello scozzese di Elisabetta II. Lo scrive il Sun, di solito ben informato. La speranza, ovviamente, è che il vincitore dello spareggio tory fra Liz Truss e Rishi Sunak baci le mani di Elisabetta e non quelle di Carlo. Le voci sull’allarmante stato di salute della Regina infinita si moltiplicano, come se non bastasse la semplice constatazione che ha 96 anni. Che abbia difficoltà di deambulazione è noto, anche se non vuole assolutamente farsi vedere sulla sedia a rotelle. Domenica scorsa non si è presentata al Servizio divino nella chiesetta che frequenta di solito. E all’ultimo momento ha rinunciato anche ad assistere, in questo fine settimana, ai giochi di Braemar, una specie di Olimpiadi scozzesi dove degli omoni in kilt si sfidano al tiro alla fune o al lancio del tronco. Incredibilmente, i Windsor ci si divertono pure, ma si sa che Sua Maestà ha molte qualità però, quanto a interessi, non va oltre le sue tre adorate “c”: campagna, cani e cavalli, non necessariamente in quest’ordine.

