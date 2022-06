Giubileo da sballo. La Regina Elisabetta protagonista assoluta

Viva le democrazie ma anche le monarchie non se la passano male. Parla il royal watcher Omid Scobie , autore di un best seller sulla famiglia reale: "E' stata una celebrazione della Regina, non della monarchia"

Tutti i royal watchers britannici usano la stessa parola per descrivere il primo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino: unprecedented, senza precedenti. E non è solamente retorica. La sensazione è che la partecipazione dei sudditi - le folle oceaniche radunate nei pressi di Buckingham Palace ieri mattina, l’atmosfera delle grandi occasioni - sia stata diversa dal solito. “Chiunque era presente ha percepito una risposta emotiva inaspettata”, spiega in un’intervista al Foglio Omid Scobie, royal editor di Harper’s Bazaar e autore del libro bestseller Finding Freedom, che racconta i retroscena della frattura tra Harry e Meghan e la famiglia reale. Secondo Scobie, l’evento inaugurale del Giubileo - il cosiddetto Trooping the Colour, una parata composta da 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti - è stata una celebrazione della Regina, non della monarchia, e questo resterà il tema dominante dei prossimi tre giorni di festeggiamenti. E’ lei la protagonista assoluta, per la prima volta senza il Principe Filippo al suo fianco. “Questa sarà probabilmente una delle ultime occasioni in cui vedremo la Regina in un evento simile - spiega il giornalista - Malgrado il suo sorriso, quando è comparsa sul balcone c’è stata un’intensità emotiva piuttosto inusuale”.