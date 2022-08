Marin, giustamente, balla. Macron invece la notte costringe tutti a lavorare

Parigi. Se uno potesse scegliere con chi fare serata, divertirsi e ballare fino all’alba tra Emmanuel Macron e Sanna Marin, rispettivamente presidente della Repubblica francese e primo ministro finlandese, la scelta cadrebbe probabilmente sulla seconda. E non solo alla luce degli ultimi video che la mostrano scatenata in un party con le amiche e in discoteca avvinghiata ad un uomo, forse due o addirittura tre, libera, solare e edonista come è giusto che sia una giovane donna, ma anche alla luce dell’inchiesta apparsa giovedì sul Point che racconta le “notti studiose” di Macron, molto meno cool e dionisiache di certe notti finlandesi, secondo quanto raccontato dagli stessi collaboratori e da alcuni vecchi compagni di strada dell’inquilino dell’Eliseo. “La notte è il suo momento, il suo mondo. Una forma di evasione dalla norma istituzionale, per avvicinarsi alle realtà”, ha dichiarato uno dei suoi ex consiglieri. Ma l’evasione dal ruolo politico e dai protocolli della République non è la stessa di Sanna Marin: avviene nello stesso recinto, quello dell’Eliseo, attraverso i famosi messaggi su Telegram e gli sms inviati a collaboratori più o meno stretti, ma anche a persone della società civile per restare in contatto con il paese, sentire il suo polso. “Dalle 20 alle 22, abbiamo due ore di pace. Ma a partire dalle 22.30, inizia il bombardamento di messaggi”, ha raccontato uno dei membri del gruppo Telegram presidenziale.

