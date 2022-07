Macron in ostaggio di un'opposizione unita

Nella notte tra martedì e mercoledì, i francesi hanno avuto un assaggio di ciò che potrebbe essere l’Assemblea nazionale nei prossimi mesi: un’aula ingovernabile, con una maggioranza, quella del presidente Emmanuel Macron e dei suoi alleati, in ostaggio dell’opposizione. Il disegno di legge sanitaria sulla pandemia di Covid-19 è stato adottato in prima lettura, ma a causa dell’unione ostile tra Rassemblement national (sovranisti), una parte dei Républicains (gollisti) e i più oltranzisti della Nupes (unione delle sinistre), è stato amputato dell’articolo 2, che prevedeva la possibilità di ripristinare il green pass per i viaggi da e verso l’estero in caso di necessità (219 voti contrari).

