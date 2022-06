Hong Kong non è più Hong Kong

Le celebrazioni per i 25 anni dell’handover saranno blindatissime. Domani a Hong Kong, quando ci sarà la cerimonia per ricordare “il ritorno alla madrepatria” dell’ex colonia inglese, sarà presente perfino il leader Xi Jinping con sua moglie Peng Liyuan. E’ la prima volta sin dall’inizio della pandemia che il leader esce dai confini nazionali, ma la verità è che non sta davvero uscendo dai confini nazionali. Perché sin dall’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, imposta due anni fa da Pechino per sedare le proteste autonomiste e democratiche, l’ex colonia inglese è stata completamente cancellata, distrutta: non è più una regione autonoma, se non nominalmente. Con 25 anni di anticipo – quel 1° luglio del 1997 il Regno Unito e la Repubblica popolare cinese firmarono un accordo che garantiva l’autonomia a Hong Kong per i successivi cinquant’anni – la Cina sta facendo quello che vorrebbe fare con Taiwan: sedare i ribelli, rinnovare l’obbedienza al Partito unico.

