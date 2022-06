La guerra in Ucraina, 100 giorni dopo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

100 giorni di guerra e una osservazione: la lunga durata potrebbe essere favorevole non ai russi, come pensano in tanti, ma agli ucraini, perché più determinati e più coesi politicamente. Per Vladimir Putin ogni giorno c’è la necessità di tenere insieme un consenso di cui ha conoscenza solo attraverso i rapporti dei suoi servizi di sicurezza interni, non sempre attendibili. Un futuro di continue tensioni, di azioni di disturbo, di attentati, nelle zone occupate non è facilmente affrontabile per la Russia e potrebbe avere conseguenze gravi per il regime. Vediamo le cose dall’Italia: Giuseppe Conte sembra intenzionato a marcare differenze, un po’ speciose, rispetto al resto della maggioranza. Parla di negoziato da avviare con i russi. I russi dicono che il negoziato proprio non li interessa. Luigi Di Maio se ne sta fedele alla linea draghiana atlantista e forse legge Giuliano Ferrara.

Le tre cose principali

Fatto #1

Perché reprimere e bloccare è faticoso e ci vogliono regimi autoritari molto organizzati per riuscire a mantenere la condizione di intimidazione verso il desiderio di libertà, di rispetto dello stato di diritto, di partecipazione alla vita pubblica. a Hong Kong è visibile la repressione delle manifestazioni per ricordare i moti democratici da parte del regime cinese.

Fatto #2

Il vero obiettivo di Putin è mettere paura fuori dai confini dell’Ucraina aggredita e creare, innanzitutto tra gli europei, un senso di rifiuto per le conseguenze economiche della guerra. Intanto si esercita con un po’ di cori di regime.

Fatto #3

Joe Biden parla dei dati di maggio sul lavoro e dice che l’economia Usa quest’anno potrebbe correre più di quella cinese e chiede nuovamente di sbloccare la spedizione del grano ucraino.

Oggi in pillole