L'Ue è brava ma non si applica. Sull'Ucraina l'iniziativa è in mano agli Usa

Gli Usa hanno iniziativa, l'Ue ha potenzialità ma non si applica. E succede che ormai a determinare l'andamento della guerra (e a fare notizia) siano solo le decisioni prese a Washington, con il rinforzo, storicamente evocativo, della determinazione britannica. Questo è stato detto e anche accettato, ma le conseguenze di lungo termine emergeranno a guerra finita. Perché rinunciare all'iniziativa, come fa l'Ue, è sempre una scelta che cambia le posizioni di forza. Insomma, altro che ritiro Usa dall'Europa (come dicevano i geopolitici, sempre smentiti dalla storia), ma mantenimento in grande stile dell'impegno attivo, non solo di deterrenza.