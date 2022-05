Perché i prezzi di gas e petrolio sarebbero cresciuti anche senza guerra

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Avevamo già le nostre ragioni per tenere sotto osservazione la crescita economica, la guerra scatenata dall’aggressione russa si è solo aggiunta tra i motivi di freno alla crescita e, sembrerebbe quasi di vedere qualcuno deluso, non ha prodotto grandi effetti in campo economico e finanziario. Claudio Descalzi ha spiegato bene oggi in un’intervista al Corriere della Sera che i prezzi di gas e petrolio erano già destinati a salire perché gli investimenti in ricerca di nuovi campi e in nuova produzione erano ridotti a meno della metà dell’ammontare degli anni recenti. Perché il mondo si preparava alla transizione verso altre fonti e stava lasciando il campo degli idrocarburi, o, almeno, questa era l’intenzione dichiarata dai più.