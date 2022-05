I sondaggi premiano Letta e Meloni. Questione di credibilità

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Parlate un po’ di sondaggi in queste cene del fine settimana, perché c’è qualcosa di interessante nelle scelte potenziali degli elettori. Non perché ci si debba appassionare alla impossibile convergenza governativa di Pd e FdI, leggenda creata non dai giornalisti ma da lettori confusi, ma perché si può riconoscere in queste tendenze rilevate dai sondaggi l’emersione della preferenza per la stabilità della proposta politica, tema che potrebbe caratterizzare i prossimi mesi e restare al centro dell’attenzione anche al momento delle prossime elezioni.