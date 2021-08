A Hong Kong è vietata la “profonda tristezza”

La polizia di Hong Kong mercoledì ha arrestato quattro studenti universitari con l’accusa di “apologia di terrorismo”. I quattro ragazzi di età compresa tra 18 e 20 anni – membri del comitato studentesco e del consiglio sindacale dell’Università di Hong Kong – durante una riunione avrebbero espresso il proprio rammarico nei confronti del cinquantenne che il primo luglio ha accoltellato un agente di polizia, per poi suicidarsi subito dopo. Le autorità hanno dichiarato che l’uomo avesse in casa del materiale contro la legge sulla sicurezza nazionale e note in cui dichiarava il suo odio per la polizia. In precedenza erano state già messe in guardia le persone contro il lutto per l’aggressore, considerandolo un atto di “terrorismo interno” e dicendo che piangerlo “non è diverso dal sostenere il terrorismo”.

