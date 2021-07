Xi ha paura del lupo cattivo

Giovedì a Hong Kong cinque membri di un’associazione di logopedisti sono stati arrestati con l’accusa di sedizione. L’associazione aveva di recente pubblicato tre ebook per bambini che avevano come protagonista un villaggio di pecore che tenta di tenere lontani i lupi. Secondo la nuova unità di polizia di Sicurezza nazionale i libri vogliono spiegare ai bambini il movimento democratico di Hong Kong e fomentano odio nei confronti del governo e del sistema giudiziario, con un’allegoria in stile orwelliano: i sostenitori della democrazia rappresentati dalle pecore; il governo e le autorità dai lupi. La pubblicazione di tali libri “porta odio contro il governo e l’amministrazione della giustizia, e incita alla violenza verso gli altri”, ha detto Li Kwai-wah, sovrintendente senior della polizia sotto il dipartimento di sicurezza nazionale. Per Li i libri si rivolgono ai bambini tra i 4 e i 7 anni e cercano di “avvelenarli” con storie che “possono trasformare la loro mente e sviluppare una norma morale contro la società”.

