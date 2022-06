L'Ue arriva al Consiglio impreparata alla Lehman del gas

La Germania accusa la Russia di usare il metano come arma, ma i leader europei non si applicano su una strategia comune per le forniture

Bruxelles. Il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck, oggi ha accusato la Russia di aver lanciato un “attacco economico” usando il taglio delle forniture di gas “come un’arma contro la Germania”, annunciando la decisione di passare alla fase due del piano d’emergenza per far fronte a una crisi energetica. La più grande economia dell’Unione europea rischia di dover imporre il razionamento per le imprese e per le famiglie previsto dalla fase tre del piano d’emergenza. “Non posso escluderlo”, ha detto Habeck. L’invito per ora è a limitare al massimo il consumo perché “d’ora in poi il gas è una materia prima scarsa”.