Il guaio dell'Ue con l'energia. La strategia che manca per una nuova transizione

Sono passati in fondo pochi mesi, ma tutto è cambiato. Eppure la strategia europea per l’energia sembra non rendersene conto e fa molta fatica a prendere atto della nuova situazione. La precedente impostazione, il programma FIT for 55, si basava fondamentalmente sull’assunto che le materie prime energetiche, in particolare il gas, avrebbero continuato a fluire abbondanti e a prezzi contenuti verso l’Europa, in particolare dalla Russia. La Germania metteva in conto di aprire il secondo gasdotto, il North Stream 2, capace di importare l’equivalente dell’intero consumo italiano di un anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE