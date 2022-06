I tagli di Gazprom per colpire gli stoccaggi europei. Descalzi: “scorte al 90 per cento entro ottobre”

I russi diminuiscono le forniture in modo tale che il prossimo inverno gli europei siano costretti a rivolgersi a loro. L'Italia risponde con tasse sugli extraprofitti e depositi di metano riempiti al massimo entro l'autunno

Il taglio unilaterale delle forniture di gas deciso dalla Russia potrebbe essere più di una provocazione. Nell’ultima settimana Gazprom ha operato delle riduzioni nel flusso verso diversi paesi europei, Italia compresa, che sono arrivate al 50 per cento del totale nella giornata del 17 giugno. “Più ci avviciniamo all’inverno, più capiamo le vere intenzioni della Russia”, ha spiegato al Financial Times il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, Fatih Birol. Secondo Birol, Mosca intende rendere il più difficoltoso possibile il riempimento degli stoccaggi di gas naturale e avverte: “l'Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo sia completamente tagliato fuori”.