Senza gas russo l'ostinazione tedesca contro il nucleare è un guaio

Berlino. Il direttore dell’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea) consiglia all’Europa di prepararsi immediatamente alla totale interruzione delle forniture di gas russo durante prossimo inverno. “L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo venga completamente tagliato" ha detto Fatih Birol al Financial Times, suggerento ai governi di prendere misure per ridurre la domanda di gas di “rimandare la chiusura delle centrali nucleari finché ci sono le condizioni di sicurezza”. Il capo della Iea non ha citato alcun paese, ma è implicito il riferimento alla Germania.

