Quali sono i rischi se uno dei volti del macronismo perde contro la sinistra radicale

"La macronia è nel panico”, dice Caroline Mécary, candidata della Nupes, la coalizione delle sinistre progressiste, nella Settima circoscrizione di Parigi. Domenica si terrà il secondo turno delle legislative francesi e la candidata di Jean-Luc Mélenchon, leader giacobino alla guida della Nupes, è sicura di fare il colpaccio contro l’altro qualificato al ballottaggio, il candidato di Ensemble!, Clément Beaune, ministro per gli Affari europei. Al primo turno, a sorpresa, Mécary ha preso il 41,4 per cento dei suffragi in questa zona dell’est parigino, staccando “Monsieur Europe” dell’esecutivo di quasi sei punti (35,8). “Beaune ha iniziato a fare campagna domenica, quando si è reso conto dello scarto che ci separa. Noi siamo sul campo da mesi”, afferma la candidata della Nupes.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE