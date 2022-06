L'identikit dell'elettore di Mélenchon

Parigi. Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale francese e portabandiera della Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale), ha invitato i suoi elettori a cogliere “la straordinaria opportunità” di obbligare Emmanuel Macron ad accettare una coabitazione, come fece la gauche plurielle di Lionel Jospin nel 1997 con Jacques Chirac: votando in massa per i candidati Nupes anche al secondo turno delle elezioni legislative, in programma il prossimo 19 giugno, e sanzionando il presidente uscente per non avere altri cinque anni di “mattanza sociale”, secondo le parole della deputata mélenchonista Clémentine Autain.

