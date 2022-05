In Vermont fa furore Brock Pierce, un crypto-libertarian, tendenza Bannon

Le elezioni di mid-term che si terranno a novembre saranno importanti per capire come la popolazione sta giudicando l’operato di Biden, e per vedere se c’è spazio per un trumpismo di ritorno alle prossime presidenziali

Come tutti gli stati americani anche il Vermont ha due rappresentanti al Senato. Il primo è l’indipendente Bernie Sanders, la cosa più vicina al socialismo istituzionale americano, che ha perso per non molto le ultime due primarie democratiche. L’altro è Patrick Leahy, eletto per la prima volta nel 1974 che ruppe la lunga tradizione repubblicana del Green Mountain State e inaugurò una lunga stagione liberal; qui Obama ebbe tra le percentuali più alte: il 68 per cento contro John McCain e il 67 contro Mitt Romney. L’ottantunenne Leahy, appassionatissimo di Batman – ha fatto diverse apparizioni anche nei film di Nolan – è in Senato da quasi cinquant’anni, un record, e dopo qualche problemino medico legato all’età ha deciso che non si ricandiderà alle elezioni di mid-term che si terranno a novembre. “E’ arrivato il momento di passare il testimone al prossimo vermonter”, ha detto in autunno.