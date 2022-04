Trump seleziona l'esercito per il mid-term con due criteri: fedeltà e vendetta

Alcuni consiglieri repubblicani non ostili all'ex presidente si lasciano scappare, in forma anonima, note di scetticismo: a fare così tanti endorsement, il peso specifico si diluisce, e rischia pure di perdere in molte corse

Tra qualche settimana iniziano le primarie in vista del voto di metà mandato di novembre e Donald Trump vuole che questo sia l’appuntamento in cui tutti diranno, mostrando platealmente il proprio sollievo: è tornato. Per questo si è messo a selezionare i candidati da sostenere, si è già esplicitamente espresso a favore di un centinaio di politici repubblicani, scegliendoli in base a due criteri: lealtà e vendetta. La lealtà deve essere totale, e comprende la volontà di ripetere in pubblico che le elezioni del 2020 sono state rubate dai democratici, che Joe Biden è un impostore e che il voto di novembre sarà l’inizio di una riconquista dovuta. La vendetta è invece quella dell’ex presidente contro chi non lo ha sostenuto negli ultimi mesi del suo mandato, quando voleva cambiare le regole istituzionali per potersi aggiudicare la vittoria.