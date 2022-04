Toh, America is back e il merito è di Biden. Senza di lui gli alleati si sarebbero smarriti

Senza questi Stati Uniti saremmo magari non in ginocchio, ma meno assertivi, forti e disponibili non a un’avventura ma a censurare e combattere la peggiore avventura di guerra dal 1945 a oggi

Sei anni fa l’America era entrata in una febbre demenziale, mascherata da isolazionismo, protezionismo, populismo, dispotismo della demagogia, e a un generico spirito anticinese, buono per sfide commerciali più o meno autentiche, si combinava un losco filoputinismo travestito da incremento di spesa del Pentagono. Dominava il disprezzo per l’Europa occidentale, per la Nato, per i debosciati di Francia e Germania, l’America First cominciava con il rovesciamento a vantaggio di Mosca dell’atlantismo, con gli attacchi alla libertà di stampa, le posture grottesche dell’uomo solo al comando con la sua famigliola di adepti e parenti. Putin contava su un secondo mandato di Trump per liberarsi, non solo con il gas, che è insieme dipendenza e interdipendenza, dei vicini forti e liberi, e per assoggettare meglio alla sua logica quelli deboli confinanti con l’impero dei suoi incubi autocratici. E’ finita con un mezzo colpo di stato popolare, un assalto cornuto e trinariciuto, con morti e feriti, al tempio della democrazia americana da due secoli, a Washington.