Il post trumpismo è già qui. J.D. Vance vince in Ohio coi soldi di Thiel

J.D. Vance, repubblicano vincitore delle primarie senatoriali in Ohio, è solo una delle figure protagoniste del nuovo Gop. Nel segno di Trump, ma non per forza con l'ex presidente, ecco il volto del conservatorismo americano dopo l'uragano

Se la linfa della politica è la capacità di rinnovamento, guardando agli Stati Uniti è chiaro che il campo democratico – raggruppatosi attorno a una figura residuale come Joe Biden – e quello repubblicano del post Trump differiscano profondamente. Ed è proprio nella figura estrema del penultimo presidente e negli effetti destabilizzanti del suo passaggio che va identificato il fattore-choc che ora esprime una galleria di personaggi d’area variamente conservatrice, capaci di instillare nel bacino elettorale repubblicano la sensazione del “ricambio” e dell’aria diversa. Come se Trump fosse stato un uragano indispensabile ma non necessariamente replicabile, rendendo concreta la rappresentazione del 2024 come di un’elezione ispirata più al post trumpismo, che al secondo avvento del modello originale. I segnali sono disseminati nel paese, a cominciare dalla vertiginosa ascesa dell’emulo della Florida, il governatore Ron DeSantis, al centro dei ritrovati entusiasmi repubblicani, proseguendo con una serie di new entry che, sia anagraficamente sia come percorso politico, sono dei virgulti accolti con crescente curiosità della “vecchia America”.