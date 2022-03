Le pressioni eversive in America

La Corte suprema americana è da molti anni oggetto delle attenzioni speciali delle fazioni politiche. Quando rende costituzionale il matrimonio omosessuale, viene attaccata dai conservatori per essere “non in sintonia con l’America reale”, viceversa se ritiene che ogni stato possa gestire in modo autonomo il processo elettorale, per i progressisti è uno strumento di controllo di una “infima minoranza di bianchi miliardari”. Il caso di Ginni Thomas, attivista conservatrice e moglie del giudice della Corte suprema Clarence Thomas, pone un problema diverso. Secondo le rivelazioni del Washington Post, la Thomas avrebbe cominciato a pressare sin dalla settimana successiva alle elezioni il chief of staff di Donald Trump, Mark Meadows, usando argomentazioni sulle elezioni “rubate” da Joe Biden prese direttamente dal libro dei complotti di QAnon.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE