Il Gop è di Trump, ma ci sono dei segnali inattesi di una resistenza

Se il Partito repubblicano nazionale diventa sempre più trumpiano, gli eletti al Congresso cominciano a comprendere che qualcosa non va. Non solo per la probabile inadeguatezza dell'ex presidente Donald Trump anche nel 2024: questo è stato digerito dal grosso degli eletti e dei militanti, che di fatto si sono trumpizzati, a volte in modo riluttante altre volte in modo più esplicito. C’è una minaccia pendente sulle prossime elezioni: quella del ribaltamento elettorale del risultato legittimo.