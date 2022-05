Pagare i soldati russi per deporre le armi: mettiamo dollari nei nostri cannoni

Una ricompensa di 50 mila dollari e anche una nuova identità con residenza permanente in un altro paese. Ecco un programma che costerebbe all'occidente meno di quanto spende per la guerra e per l'accoglienza dei rifugiati

Per porre fine al conflitto in Ucraina i paesi occidentali dovrebbero adottare una strategia fuori dagli schemi, potenzialmente molto più rapida, meno onerosa e soprattutto meno cruenta. L’elemento chiave in ogni conflitto è il morale delle truppe: essere disposti a immolarsi richiede convinzione, coraggio e determinazione. Al contrario si moltiplicano i segni che le truppe russe in Ucraina siano demoralizzate, disorganizzate e fiaccate da una guerra fratricida a cui erano impreparate. Pertanto si dovrebbe far leva sul loro crescente rifiuto di combattere.