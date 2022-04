Putin fa i conti con i guai della guerra

La Corte dei conti russa mostra a Vladimir Putin prospettive fosche per l'economia del paese, con l'inflazione al 20 per cento e il calo del Pil tra -8,8 e -12,4 per cento

La guerra della Russia all’Ucraina va avanti da due mesi, un periodo percepito come lunghissimo, ma non lo è: la guerra tra Finlandia e Russia del 1939 durò cento giorni, e viene considerata breve. Chi condanna la scelta di introdurre sanzioni perché non hanno costretto Mosca a capitolare non comprende l’eccezionalità della guerra in Ucraina, e non considera quanto essa cambierà l’economia e le relazioni internazionali. A fare la differenza è quel che accadrà nel medio e nel lungo periodo, e da questo punto di vista anche gli apparati dello stato russo come la Banca centrale e la Corte dei conti delineano uno scenario negativo che, collocato nel contesto geopolitico, diventa drammatico.