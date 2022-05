Il disastro in Ucraina e quello sul Covid. Perché l'occidente sta vincendo contro le autocrazie

Ha scritto due giorni fa il Telegraph, con tono insolitamente trionfalistico, che nonostante i mille problemi che stanno attraversando le democrazie liberali la verità è che l’occidente libero sta mirabilmente vincendo la sua guerra politica, economica e culturale (per quella armata si vedrà) contro l’asse degli autocrati formato dalla Russia e dalla Cina. Il ragionamento del Telegraph parte da una buona intuizione che mette insieme due questioni apparentemente distanti: la disastrosa guerra combattuta dalla Russia in Ucraina e il disastroso approccio scelto dalla Cina per combattere il Covid. L’occidente, scrive il Telegraph, sta attraversando una crisi di fiducia, certo, ma mentre il mondo è immerso in una dura battaglia di civiltà tra società libere e società non libere la superiorità delle società libere rispetto a quelle non libere non è mai stata così netta come lo è oggi.

