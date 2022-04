Pechino blindata teme di finire come Shanghai

Dopo Shanghai, sembra avvicinarsi sempre di più il turno di Pechino. Da venerdì scorso sono stati registrati nella capitale quasi un centinaio di casi Covid, dando così il via ai test di massa in tutta la città. La procedura è la stessa, ma questa volta è il luogo a essere emblematico: a Pechino c’è Zhongnanhai, la sede del Partito comunista cinese. Fin dall’inizio dell’epidemia Xi Jinping aveva detto: Pechino deve essere difesa a ogni costo. E così da qualche giorno la popolazione è nel panico – sui social vengono diffuse foto di scaffali vuoti e di file chilometriche davanti ai supermercati per fare scorte di cibo – come anche le autorità, che puntano sulla rapidità e su misure ancora più rigorose per contrastare la variante Omicron e non ripetere lo stesso errore di Shanghai. Il focolaio è partito dal distretto di Chaoyang, il più popoloso della capitale, 3,5 milioni di abitanti, che ospita ambasciate e aziende internazionali.

