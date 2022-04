Per qualche ora Shanghai ha aggirato la censura facendole il verso

La notte di giovedì gli utenti di Weibo sono riusciti a tenere in piedi alcune delle critiche più antigovernative degli ultimi anni, dando sfogo alla rabbia e alle lamentele per quattro ore, senza che in quel lasso di tempo la propaganda riuscisse a intervenire

Roma. Gli utenti del web cinese sono noti per la loro grande abilità ad aggirare il Great Firewall, la censura, nonostante il lavoro dei censori e le norme sul cyberspazio siano sempre più stringenti. Ma a causa delle ondate di proteste degli ultimi giorni a Shanghai, sui social e per le strade, mettere a tacere il dissenso dei cittadini sta diventando incredibilmente complicato. I 25 milioni di abitanti del principale centro finanziario della Cina sono in lockdown da quasi un mese, e a causa della carenza di cibo e delle restrizioni draconiane sono sempre più insofferenti. La notte di giovedì gli utenti di Weibo, il principale social network cinese, sono riusciti a tenere in piedi alcune delle critiche più antigovernative degli ultimi anni, dando sfogo alla rabbia e alle lamentele per quattro ore, senza che in quel lasso di tempo la censura riuscisse a intervenire.