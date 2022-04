Se il cristiano Kirill combatte la cattiva battaglia e Francesco non combatte la buona, che sarà di noi?

Una preghiera laica per Navalny, per Puškin e per la Nato, almeno finché non ci sarà nella bella San Pietroburgo, nella leggendaria Mosca, in tutti gli oblast di tutte le Russie, la virtù di disfarsi del tiranno omicida seriale

Ut unum sint: sembrava difficile, ma non così difficile. Se un cristiano combatte la cattiva battaglia (Kirill) e un altro cristiano non combatte la buona (Francesco), che ne sarà di noi? E se non ora, quando? Sulla riconciliazione come dimensione religiosa essenziale Maurizio Crippa, qui ieri, ha detto cose definitive e più persuasive, se posso permettermi, di quelle accennate da padre Antonio Spadaro, della Società di Gesù, direttore della grande Civiltà Cattolica e collaboratore del giornaletto italiano di Canfora & Putin. Infatti Crippa è il nostro amato vicedirettore vicario, ma è anche un Vicar, un Vicario che crede, e di Venerdì santo se non si prega per la riconciliazione, che ne sarà di noi? E se non ora, quando?