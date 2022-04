Pregare insieme per i cristiani non è un optional, nemmeno in guerra

Dall’arte religiosa medievale del nord Europa, scendendo per i canali di una devozione intensa che arriva fino alla Pietà del Vaticano, c’è un’immagine mirabile della Passione che i Vangeli non considerano e che fa riferimento al titolo della XIII stazione della Via Crucis, quella che ha scatenato una desolante guerra religiosa dentro alla guerra più grande: “Gesù è deposto dalla Croce e consegnato alla Madre”. Alla Deposizione accenna il solo Giovanni, ma nessun testo ufficiale illumina quella “immagine del vespro”, Vesperbild è la parola esatta tedesca, cioè l’immagine dolorosa dei pochi istanti in cui il Figlio tirato giù dalla croce viene adagiato sulle ginocchia di Maria, che lo contempla incredula. In alcune, più rare, sculture lo accarezza. Non c’era stazione di Via Crucis più esatta, non c’era immagine di strazio comune più adatto per tentare di far pregare insieme – riconciliare? Sì, in fondo è l’incredibile ambizione della religione di Gesù – due famiglie, una russa e una ucraina, in rappresentanza se non di due popoli, almeno di tutte le madri e tutti i figli.

