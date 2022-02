In Cina si passa dagli aborti ai parti forzati

Quarant’anni dopo la politica del figlio unico la Cina fa un’enorme inversione di rotta: dagli aborti forzati che l’hanno resa famosa in tutto il mondo, alle gravidanze forzate. E’ una delle linee per il 2022 illustrate dalla China family planning association (Cfpa), che dice “interverrà” negli aborti tramite campagne speciali, soprattutto in quelli di ragazze ancora non sposate. Nelle linee dell’associazione si legge come questa decisione punti a “migliorare e promuovere la salute riproduttiva”, e a “proteggere la fertilità nazionale, non a vietare l’aborto”, ha scritto ieri il Global Times. Ma già a settembre il Consiglio di stato menzionava la riduzione degli aborti non necessari dal punto di vista medico, obbligando le donne a presentare ragioni mediche per sottoporsi alla procedura. Ancora non è chiaro come la Cfpa intenda intervenire praticamente, eppure il messaggio sembra chiaro – il Partito comunista è alle prese con un enorme calo demografico, il numero di pensionati continua ad aumentare mentre il tasso di natalità cinese ha toccato il minimo storico lo scorso anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE