Pulizie di Capodanno sull'internet cinese

Un mese di “ripulita” per rendere internet un posto “purificato”. L’Amministrazione dello spazio cibernetico della Cina, l’istituzione che si occupa di regolamentare internet, ha annunciato una campagna di “pulizia” che durerà per tutto il mese della Festa di Primavera, che coincide con il Capodanno lunare. Si chiama “Clean and Bright 2022” e servirà a creare “un’atmosfera civile, sana, festosa e pacifica per l’opinione pubblica online”. Si annuncia quindi una repressione di tutti quei profili e blog, sui social network come Weibo, che violano le regole della leadership di Xi Jinping sulla vita online. Mostri il tuo stile di vita troppo ricco? Censurato, perché sei contro la “prosperità comune”, la dottrina di Xi contro le diseguaglianze. Sei andato a visitare il santuario Yasukuni a Tokyo oppure hai visto un film di propaganda, non ti è piaciuto e ti sei permesso di scriverlo? Censurato, non sei abbastanza patriottico. Sei maschio e sei effeminato? Censurato, perché non promuovi “i corretti standard di bellezza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE