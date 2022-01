Effetto censura a Pechino 2022

Gli atleti superstar sono anche i milioni di follower che si portano dietro sui loro social network, e la buona riuscita di un evento sportivo dipende anche da loro. La Cina lo sa, e ha promesso ai competitori di Pechino 2022 – che si aprirà tra meno di un mese – il libero accesso a internet. L’ha riferito il Comitato olimpico internazionale, che ha citato i funzionari del comitato organizzatore di Pechino. Per i Giochi olimpici invernali verrà in parte sospeso il Great Firewall, cioè la Grande Muraglia della censura cinese che blocca l’accesso al New York Times e a Facebook, al Washington Post e a Instagram, a Netflix e a YouTube se siete in Cina a meno che, come tutti i cinesi, non vi dotiate di un Vpn, un’applicazione che finge che voi siate all’estero. E’ già successo, in passato, che il blocco di internet venisse sollevato per certi eventi internazionali, ma sempre alle condizioni decise dalla Cina. Nel 2008, quando Pechino ha ospitato per la prima volta le Olimpiadi estive, la Grande muraglia era stata abbattuta a metà, e gli atleti potevano accedere a Google e YouTube, ma non ai siti che parlavano male della Cina. Per i prossimi Giochi, atleti e giornalisti stranieri accreditati nella bolla olimpica di Pechino potranno accedere a un servizio internet speciale: dovranno comprare delle sim card appositamente prodotte per l’occasione che gli permetteranno di avere accesso a internet e ai social network vietati.

