I Simpson nemici del Partito comunista cinese

La piattaforma di streaming della Disney, Disney+, è arrivata anche a Hong Kong un paio di settimane fa. E con lei sono arrivati i Simpson di Matt Groening, la sitcom animata più famosa di sempre che ha fatto della satira un tratto distintivo (oltre ai protagonisti antropomorfi gialli e Homer Simpson, simbolo di tutte le debolezze umane). Dopo l’arrivo di Disney+ nelle loro case, gli spettatori di Hong Kong, però, hanno avuto una spiacevole sorpresa: hanno scoperto che gli episodi a loro disposizione sono 712, e non 713. Un episodio, uno dei più famosi, e cioè quello di Homer Simpson e famiglia che si recano in viaggio in Cina, è stato eliminato. La puntata numero 12 della sedicesima stagione, titolata “Goo Goo Gai Pan”, andata in onda nel 2005 e già da molto tempo censurata nella Cina continentale, nell’èra della suscettibilità occidentale sarebbe accusata di razzismo e appropriazione culturale, e quindi probabilmente verrebbe censurata anche in America. Ma per la Cina si tratta del controllo autoritario dei contenuti, di quello che può far male o meno alle giovani menti che non devono parlare mai di ribellione al Partito comunista cinese.

