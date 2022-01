Intimidazioni, stalking, ricatti: così chi scappa dalla Cina è costretto a tornare

Mi chiamo Li Wang. Vivevo a Pechino, ma la mia famiglia viene da Hong Kong. Nel 2019, dopo aver sostenuto sui miei social le proteste pro autonomia, sono iniziati i problemi. Ho deciso di lasciare per un breve periodo la Cina perché non mi riconoscevo più nel sistema. Ho raggiunto mio cugino a Roma. Lui è partito poco dopo, io sono rimasto. Ho amato subito la libertà italiana, ho trovato un lavoro, e ho continuato a scrivere online quello che pensavo. All’improvviso le videochiamate che facevo con i miei genitori e i miei fratelli sono diventate strane. Mi imploravano di tornare a casa. Mio padre ha iniziato a darmi del traditore. Mio fratello, mi hanno detto, è stato più volte fermato e interrogato. Lo chiamano quanfan, è la tecnica della persuasione. Ho resistito all’istinto di tornare a casa ad abbracciare mia madre, ho chiesto a mio fratello di raggiungermi, ma ho capito che non poteva: gli avevano dato un divieto di espatrio. Poi sono cominciate ad accadermi cose strane. Mi ha telefonato la polizia cinese, mi ha detto che se non fossi tornato avrebbero arrestato tutta la mia famiglia. Mi ha detto che ero accusato di evasione fiscale e dovevo subire il processo, che sarebbero venuti a prendermi. Ho iniziato a sentirmi seguito. Sanno sempre dove sono. Probabilmente lo sanno grazie a quelle telecamere che sono istallate nella piazza davanti al mio appartamento. Il giorno che ho incontrato in via del Corso due poliziotti cinesi in divisa mi sono tremate le gambe. E alla fine, sono sparito. Nessuno sa più niente di me.

